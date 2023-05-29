 رئيس نيجيريا الجديد يعلن إلغاء الدعم على البنزين - بوابة الشروق
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رئيس نيجيريا الجديد يعلن إلغاء الدعم على البنزين

د ب أ
نشر في: الإثنين 29 مايو 2023 - 5:11 م | آخر تحديث: الإثنين 29 مايو 2023 - 5:16 م

قال رئيس نيجيريا المنتخب حديثا، بولا تينوبو، اليوم الاثنين إن دعم الوقود "قد ولى".

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال تينوبو في كلمة تنصيبه بالعاصمة أبوجا: "نشيد بقرار الحكومة السابقة بالتخلص تدريجيا من نظام دعم البنزين الذي كان يدعم الأثرياء أكثر من الفقراء".

وقال إن الحكومة ستعيد ضخ أموال دعم الوقود في شكل استثمارات في البنية التحتية العامة والتعليم والرعاية الصحية وتوفير وظائف.

وحث تينوبو، البنك المركزي على العمل نحو تحقيق سعر صرف موحد، داعيا إلى خفض أسعار الفائدة لتنشيط الاقتصاد.

وقال إن الحكومة المقبلة ستستهدف معدل نمو اقتصادي يبلغ 6% على الأقل.


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