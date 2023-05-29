قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تمكن من قراءة الناخبين بشكل أفضل من استطلاعات الرأي والتحليلات، التي رجحت هزيمته، مشيرة إلى أن المعارضة التركية تعرضت لضربة قوية.

وأضافت "بي بي سي" - في تحليل حول نتائج الانتخابات الرئاسية التركية - أن تركيا العضو بحلف شمال الأطلسي (الناتو) اختارت مسارها"، حيث اختار معظم الناخبين أردوغان الذى وصفته بـ"المستبد المحنك" بدلا من ديمقراطي "لم يُختبر" وهو مرشح تحالف المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

وأشارت إلى أن زعيم المعارضة أدار حملته بقطعه وعودا في البداية بـ"ربيع جديد" في تركيا، ثم اتجه إلى التعهد بإعادة جميع اللاجئين إلى ديارهم. وتمكن بذلك من كسب مزيدا من المؤيدين القوميين، لكن هذا ليس كافيا.

ونوهت بأن أردوغان تجمعه روابط مع أنصاره تعود إلى 20 عام، وكثيرون منهم محافظين مثله، مشيرة إلى أنهم "ظلوا معه في السراء والضراء – وفي التضخم المفرط – مانحين إياه خمسة أعوام إضافية في الحكم".

وأشارت إلى أنه لدى إعلان نتيجة جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، اجتاحت الأعلام التركية شوارع العاصمة أنقرة، فيما دقت أبواق السيارات، وردد أنصار أردوغان الهتافات، وتوافدت أعداد ضخمة على القصر الرئاسي الذي يضم أكثر من ألف غرفة، والذى كان منافسه كليتشدار اوغلو قد وعد بتحويله للاستخدام العام.

ورأت "بي بي سي" إن الرسالة من وراء نتيجة الانتخابات تتمثل في أن كثيرين في تركيا يفضلون الرجل القوي على "الرجل اللطيف"، على حد تعبيرها.

وأضافت هيئة الإذاعة البريطانية: "اكتسب أردوغان حاليا جرأة جديدة. وتعرضت المعارضة التركية لضربات قوية، فيما يحتفل الكرملين"، موضحة أن "هذه هي النتيجة التي أرادها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وليس مفاجئا أنه كان واحدا من أوائل مهنئي أردوغان بالفوز في الانتخابات".