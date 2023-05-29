 الدنمارك ترفع ميزانية المساعدات لأوكرانيا بحوالي 2.5 مليار دولار - بوابة الشروق
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الدنمارك ترفع ميزانية المساعدات لأوكرانيا بحوالي 2.5 مليار دولار

(د ب أ)
نشر في: الإثنين 29 مايو 2023 - 10:41 م | آخر تحديث: الإثنين 29 مايو 2023 - 10:41 م
أعلنت الحكومة الدنماركية اليوم الإثنين عن اعتزامها زيادة مقدار الأموال التي رصدتها لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا بشكل كبير.

وبحسب تقرير بثه التليفزيون الدنماركي قالت وزارة الدفاع اليوم الإثنين، إن من المقرر هذا العام إضافة 7.5 مليار كرونة أخرى (نحو مليار دولار) إلى الصندوق.

ومن المخطط تزويد الصندوق العام القادم بأموال إضافية قدرها 10.4 مليار كرونة (حوالي 1.5 مليار دولار).

وصرح رئيس الوزراء مته فريدريكسن للإذاعة الدنماركية بقوله "الحرب في أوكرانيا باتت في مرحلة حرجة للغاية حيث أن الموقف خطير في مسرح القتال، ولهذا فإن أوكرانيا في حاجة إلى كل الدعم الذي يمكنها على الأرجح الحصول عليه".

يذكر أن الصندوق، الذي بلغت قيمته المبدئية قرابة مليار دولار، أنشأته الدنمارك في منتصف مارس الماضي.

ويهدف الصندوق إلى تغطية نفقات الدعم العسكري، وكذلك المساعدات الإنسانية ودعم الشركات الدنماركية التي تساعد في إعادة إعمار أوكرانيا.

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