تفاعل الإعلامي عمرو أديب، مع الحفل الفني الذي تقدمه المطربة شيرين عبدالوهاب في مدينة جدة السعودية.

ففي برنامج «الحكاية» على قناة «mbc مصر» والذي يُبث من مدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، انسجم أديب مع صوت شيرين الذين كان مسموعا في الاستوديو، وأخذ يعني معها.

جاء ذلك خلال فقرة طهي اعتاد أديب أن يقدمها في برنامجه، حيث يستضيف أحد الطهاة، الذي يطهو له طعاما على الهواء، ويتناول مع أديب، في مشهد كثيرا مع تغلبه روح الدعابة.

وقال أديب: «المتعة اللطيفة إنك تاكل حتة لحمة حلوة وتسمع لحن حلو.. شيرين بتغني لأم كلثوم.. فيه مزاج أكتر من كده .. إيه الحلاوة دي».





وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية ضمن حفلات تقويم جدة.