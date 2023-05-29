بايدن يهنئ أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه: أتطلع لمواصلة العمل معا بصفتنا حليفين في الناتو

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هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس، التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لتركيا.

وقال بايدن، في تغريدة عبر تويتر، "تهانينا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه".

وأضاف بايدن "أتطلع إلى مواصلة العمل معا بصفتنا حليفين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن القضايا الثنائية والتحديات العالمية المشتركة".

وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينر، مساء أمس الأحد، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالجولة الثانية للانتخابات، ليصبح رئيسا للبلاد لخمس سنوات قادمة.

وقال ينر إن أردوغان فاز بنسبة 52.14% من أصوات الناخبين.

وأوضح أن منافس أردوغان، كمال كليتشدار أوغلو حصل على 47.86% من الأصوات.

وأصبح بإمكان أردوغان حاليا البقاء في السلطة خمسة أعوام أخرى بولاية ثالثة.

وتمكن أردوغان (69 عاما) من إبقاء حزب العدالة والتنمية الحاكم على قمة كل الانتخابات الوطنية منذ وصوله إلى السلطة عام 2002.

وتولى أردوغان منصب رئيس الوزراء لأول مرة عام 2003، ثم أصبح رئيسا لتركيا منذ عام 2014.