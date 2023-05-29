الأهلي يبحث خيارات رحيل شادي حسين

أصبح شادي حسين، مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي هو ثاني اللاعبين الأقرب للرحيل عن صفوف الأحمر بنهاية الموسم الجاري، بعد أيمن أشرف، الذي يبحث عدة خيارات خليجية ومحلية في الفترة الحالية، للانتقال إليها، بعد نهاية عقده مع النادي.

ويفكر الأهلي في الاستغناء عن شادي حسين، البالغ من العمر 30 عامًا بالبيع النهائي لأحد أندية الدوري المصري وليس الإعارة، في ظل صعوبة استعادته مُجددًا في المواسم المقبلة.

وتعد أحد الخيارات المطروحة على طاولة إدارة الأهلي، هي عودة شادي حسين إلى سيراميكا كليوباترا مُجددًا، مع استعادة أحمد ياسر ريان، مقابل سداد 17 مليون جنيه.

وكان شادي حسين قد انضم لصفوف الأهلي قادمًا من سيراميكا كليوباترا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة تبادلية، انتقل على إثرها أحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام لصفوف الأخير.