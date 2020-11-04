المستشار الألماني يشيد بالعلاقات الألمانية-التركية بعد إعادة انتخاب أردوغان

أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس، بتعاون ألمانيا مع تركيا بعد فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية.

وكتب شولتس على "تويتر" مساء أمس الأحد: "ألمانيا وتركيا شريكان وحليفان مقربان - نحن أيضا مرتبطون ارتباطا وثيقا اجتماعيا واقتصاديا".

وهنأ شولتس، أردوغان على إعادة انتخابه، وكتب: "نريد الآن المضي قدما بحيوية متجددة في قضايانا المشتركة".

وبحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، فاز أردوغان في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التركية ليحصل على فترة ولاية أخرى مدتها خمس سنوات، وفقا للنتائج الأولية الرسمية التي وضعت نهاية لجهود المعارضة الحازمة للإطاحة بالزعيم الذي يقود بلاده منذ فترة طويلة.

وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينر، مساء الأحد، إن أردوغان حصل على 14ر52% من الأصوات، بعد فرز 43ر99% من الأصوات، موضحا أن منافسه، كمال كليتشدار أوغلو، حصل على 86ر47% من الأصوات.

وسيظل أردوغان- الذي أعلن النصر قبل ساعات من الإعلان الرسمي- في منصبه لمدة خمس سنوات أخرى وللمرة الثالثة. وأصبح الرجل البالغ من العمر 69 عاما رئيسا للوزراء في عام 2003. وصوت البرلمان من أجل أن يكون رئيسا في عام 2014.

ودُعي حوالي 61 مليون شخص للتصويت في تركيا. وقد صوت بالفعل الناخبون المؤهلون في ألمانيا ودول أخرى. وصادف أمس الأحد أيضا ذكرى احتجاجات "جيزي" المنتقدة للحكومة عام 2013.