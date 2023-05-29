ريشي سوناك يهنئ أردوغان على فوزه برئاسة تركيا: نتطلع لتعزيز التعاون كشريكين في الناتو

تحدث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ للتأكيد على "العلاقة القوية" بين المملكة المتحدة وتركيا، ووصف الدولتين بـ"الشريكين الاقتصاديين والحليفين المقربين لحلف شمال الأطلسي (الناتو)".



ونقللت وكالة بي إيه ميديا البريطانية عن المتحدثة باسم الحكومة "تحدث رئيس الوزراء ريشي سوناك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذه الليلة لتهنئته على إعادة انتخابه".



وأضافت "رئيس الوزراء أكد العلاقة القوية بين المملكة المتحدة وتركيا بصفتهما شريكين اقتصاديين وحليفين وثيقين بالناتو".



وقالت المتحدثة "أشار سوناك إلى تعافي تركيا المستمر من الزلازل المدمرة التي وقعت مطلع هذا العام، وتعهد باستمرار تضامن بريطانيا مع الشعب التركي".



وأعرب سوناك أثناء حديثه مع أردوغان عن تطلعه "لتعزيز التجارة" والتعاون "كشريكين في الناتو".