رئيس الوزراء الهندي يهنئ أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لتركيا

هنأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الاثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لتركيا، وأعرب عن ثقته في أن العلاقات الثنائية بين البلدين بشأن القضايا العالمية ستستمر في النمو، حسبما ذكرت وكالة "برس ترست أوف إنديا "الهندية.

وأعيد انتخاب أردوغان أمس الأحد، لتمتد فترة حكمه إلى عقد ثالث، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ارتفاع التضخم وتبعات الزلزال الذي سوى مدن بأكملها بالأرض.

وقال مودي، عبر تويتر: "تهانينا لأردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لتركيا! أنا واثق من أن علاقاتنا الثنائية وتعاوننا بشأن القضايا العالمية ستستمر في النمو في الأوقات المقبلة".