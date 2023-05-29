 سباليتي يقرر الرحيل عن نابولي - بوابة الشروق
الإثنين 29 مايو 2023 11:20 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

سباليتي يقرر الرحيل عن نابولي

محمد مجدي عبدالله
نشر في: الإثنين 29 مايو 2023 - 11:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 مايو 2023 - 11:08 ص

استقر نادي نابولي الإيطالي على رحيل لوتشيانو سباليتي، المدير الفني للفريق، بالرغم من حصده لقب الدوري الإيطالي الموسم الحالي، بعد غياب لسنوات طويلة

وقال أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي في تصريحات أبرزها الإيطالي فابريزو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس العالمية إن سباليتي سيرحل عن الفريق مع نهاية الموسم الحالي من الدوري.

وأضاف لورينتيس :" رحيل سباليتي؟ إنه رجل حر، وعندما يقول أحدهم أنه قد حقق أفضل ما لديه ويريد أن يأخذ سنة فاصلة فمن الصواب تركه حرًا".

وأضاف:" لقد أخبرني أن عقده لا يزال يتبقى فيه موسم آخر، إلا يريد التوقف، لا يمكنني رفض ذلك أبدًا. لقد قدم لنا الكثير وأشكره على ذلك".

ونجح نابولي في تحقيق لقب الإسكوديتو قبل نهاية الموسم بشكل رسمي بـ5جولات لينجح الفريق في العودة لمنصات التتويج مرة أخرى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك