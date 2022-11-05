حسين فهمي: وافقت على دوري في «سره الباتع» بكلمة من خالد يوسف

كشف الفنان حسين فهمي عن تفاصيل قبوله دوره في مسلسل "سره الباتع".

وأضاف خلال لقاء لبرنامج "كلمة أخيرة"، عبر قناة "ONE”،أنه كان متحمسا للدور ، متابعًا: "مضيت على دوري من كلمة واحدة من خالد يوسف، ووافقت أني أعمل الدور لأني عندي ثقة كاملة فيه".

وتابع: "في البداية خالد يوسف قال لي عاوز أقابلك، ندردش وأتقابلنا وحكي لي على الدور، وقال لي الدور صعوبته أنك هتركب الخيل، وأنا خايف عليك هتتعب، قولتله أنا عايز أتعب ملكش دعوة وموافق على الدور".

واستكمل: " المسلسل بيمثل فترة مهمة، وشعبنا بطبعه تقبل الكثير من المستعمرين"، مضيفا "أثارني كلمة الرحايا في كلام خالد يوسف، وإزاي أي مستعمر بيجي مصر بيدهس، زي الرحايا وهذا ما أثارني للدور وجذبني لتقديمه".

وأشار إلى أنه أستمتع بالتجربة ولكن واجهته بعض الصعوبات في ركوب الخيل، قائلا:"مشهد ركوب الخيل إتعاد 9 مرات"