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قال عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لإدارة الحرب على غزة «كابينيت الحرب»، الوزير جادي آيزنكوت، إن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في استعادة الأمن.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن آيزنكوت أن حكومة بنيامين نتنياهو فشلت فشلا ذريعا في استعادة الأمن، مضيفا أن التعامل مع قضايا قطاع غزة سيستغرق سنوات.

وتابع: «من يقول إننا سنعتني بالكتائب في رفح ثم نعيد (الأسرى) فهو يزرع الوهم الكاذب».

وشدد على أن إسرائيل تحتاج ما بين ثلاث وخمس سنوات لإرساء الاستقرار في غزة ثم تشكيل نظام بديل عن حركة حماس، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن حماس منظمة أيديولوجية ولو أجروا انتخابات في غزة اليوم فسوف يفوزون.