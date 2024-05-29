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قال محمود شيكابالا قائد فريق الزمالك، إنه مستعد للتوجه إلى محمد الشيبي لاعب بيراميدز، من أجل حل أزمته مع حسين الشحات مهاجم الأهلي.

وكان الشيبي قد لجأ إلى القضاء المصري بعد اعتداء الشحات عليه، خلال مواجهة بيراميدز والأهلي في الدوري الممتاز بالموسم الماضي.

وأضاف شيكابالا في تصريحات تليفزيونية: «أزمة الشحات والشيبي ستنتهي، ولكن جميع الأطراف يجب أن تشعر بالرضا في النهاية».

وتابع: «الشيبي لازم يعرف إنه في بلده وإحنا بنحترمه جدًا، ولو حابب إني أروحله واعتذره وده حل يرضيه عشان نحل الأزمة أنا معنديش مشكلة».

وتطرق شيكابالا للحديث عن علاقته بـ مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، قائلا: «علاقتي جيدة بـ شوبير منذ فترة طويلة، وهو استشارني بشأن خوض تجربة الإعارة والحصول على فرصة أكبر للمشاركة قبل إصابة الشناوي».

وأتم: «أنا طالبت من شوبير البقاء في الأهلي والتعلم من الشناوي أفضل حارس مرمى في مصر، والآن نجح في إثبات قدراته والانضمام لمنتخب مصر».