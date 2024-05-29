حماس تبلغ الوسطاء رفض التفاوض مع استمرار عملية رفح جنوبي غزة

قالت حركة حماس، اليوم الأربعاء، إنها أبلغت الوسطاء برفض التفاوض مع استمرار العملية الإسرائيلية في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضح غازي حمد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن الحركة لم تتسلم أي مقترحات جديدة للعودة للمفاوضات.

ويأتي ذلك بعدما صرحت مصادر بأن إسرائيل قدمت لمصر وقطر والولايات المتحدة، يوم الاثنين، اقتراحا رسميا مكتوبا ومحدثاً لاتفاق محتمل لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة، والذي يمكن أن يؤدي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار.

وأضاف حمد أن إسرائيل تتجه إلى الإبادة الجماعية وليس المفاوضات، مشددا على أنه "يجب أن توقف إسرائيل عملية رفح قبل أي تفاوض".

وأشار عضو المكتب السياسي لحماس إلى أن إسرائيل تذهب في اتجاه معاكس لمسار التفاوض، وأنها ليست جادة في وقف إطلاق النار.

وأكد: "نريد نصا يضمن انسحاب إسرائيل من غزة وسنوافق عليه".