تحرير 91 محضر مخالفات بأسواق ومخابز ومطاعم شهيرة بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية، وجميع المنشآت الغذائية في الأسواق لتأمين السلع الغذائية المعروضة والتأكد من سلامتها لحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة.

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة المكبرة التي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق مساء امس والمشكلة بقرار المحافظ، بقيادة اللواء محمد العناني رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ومدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاء، بمنطقة الاستاد بطنطا للرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والأسماك والقيام بمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بكميات كافية وصلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها.

وخلال الحملة قامت الجهات المختلفة بضبط 66.8 كيلو لحوم وإعدام 8.5 لحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير ٩١ محضر مخالفات بأسواق ومخابز ومطاعم شهيرة.

وحررت مديرية الصحة بالغربية 30 محضر مخالفة بعدم وجود اشتراطات صحية و17 محضر عدم وجود شهادة صحية كما تم تحرير 3 محاضر إعدام 70 كيلو زيت هالك ولحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الادمي وإعدام 15 علبة أرز بلبن منتهية الصلاحية بمطعم حلوى شهير بالاستاد.

كما قامت مديرية التموين بتحرير 12 محضر عدم إعلان عن أسعار .

وقامت هيئة سلامة الغذاء بتحرير 18 محضر نقص اشتراطات و3 محاضر إعدام باتيهات وعصائر وشوكولاتات منتهية الصلاحية و نصف كيلو لانشون غير صالح للاستهلاك الآدمي.