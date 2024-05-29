تراجع حاد لعدد طلبات التمويل العقاري في أمريكا خلال الأسبوع الماضي

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أظهرت بيانات المسح الأسبوعي لرابطة مصرفيي التمويل العقاري الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء تراجعا حادا لعدد طلبات الحصول على قروض تمويل عقاري خلال الأسبوع المنتهي يوم 24 مايو الحالي.

وبحسب المسح تراجع المؤشر المجمع لسوق التمويل العقاري الذي يقيس حجم طلبات القروض العقارية بنسبة 7ر5% خلال الأسبوع الماضي، بعد ارتفاعه خلال الأسبوع السابق بنسبة 9ر1%.

في الوقت نفسه ارتفع مؤشر المشتريات العقارية بنسبة 5% خلال الأسبوع الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، مقابل ارتفاعه بنسبة 11% في الأسبوع السابق.

وقال جويل كان نائب رئيس الرابطة ونائب كبير خبرائها إن "فوائد التمويل العقاري ارتفعت لأول مرة منذ 4 أسابيع مع وصول فائدة القرض أجل 30 عاما ذي الفائدة الثابتة إلى 05ر7% ".

وأضاف أن "ارتفاع الفائدة أدى إلى تراجع عدد طلبات التمويل العقاري خلال الأسبوع المنتهي بعطلة يوم الشهيد، وتراجع عدد طلبات القروض الجديدة وإعادة تمويل القروض الحالية، ما أدى إلى تراجع نشاط الإقراض العقاري ككل إلى اقل مستوياته منذ أوائل مارس الماضي".