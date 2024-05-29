ارتفاع أجور العمال الألمان في الربع الأول من عام 2024

ارتفع دخل العمال في ألمانيا، في الربع الأول من عام 2024، حتى بعد التعديل الخاص بالتضخم، مدفوعا بنمو قوي في الأجور والحوافز التي يدفعها العديد من أصحاب الأعمال.

ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ارتفعت "الأجور الاسمية"، بواقع 4ر6%، طبقا لأرقام صادرة أمس الأول الاثنين عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني. وبعد التعديل الخاص بالتضخم، زادت الأجور الحقيقية بواقع 8ر3%.

وكانت هذه أعلى زيادة، منذ أن بدأ المكتب في تتبع تلك الأرقام الخاصة في عام 2008.

وارتفعت "الأجور الاسمية" فقط، بشكل أسرع، خلال فترة سابقة واحدة، وهي الربع الثاني من عام 2023. لكن في ذلك الوقت، أدى التضخم المرتفع إلى تقويض مكاسب العمال بالقيمة الحقيقية.

وتباطأ التضخم بشكل كبير في ألمانيا، في الأشهر الأخيرة. وزادت الأجور الحقيقية، مرة أخرى، منذ منتصف عام 2023، بعد حوالي عامين من التضخم المرتفع ، الذي أدى إلى تراجع الإيرادات الحقيقية.