صادرات النفط الخام العراقية للشهر الماضي تجاوزت 3 ملايين و412 ألف برميل يوميا

ذكرت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، أن متوسط صادرات النفط الخام العراقية لشهر أبريل الماضي تجاوزت سقف 3 ملايين و412 ألف برميل يوميا غالبيتها العظمى من الموانئ العراقية في محافظة البصرة.

وأوضح بيان لوزارة النفط العراقية، أن هذه الإحصائية هي "لمجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر أبريل الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوبي العراق".

يذكر أن صادرات العراق النفطية من حقول كركوك وإقليم كردستان عبر خط أنابيب تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي متوقفة بشكل تام منذ أكثر من عام على خلفية مشكلات بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان والشركات الأجنبية العاملة في الإقليم.

وأعلنت وزارة النفط أمس وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان والشركات الأجنبية العاملة في الإقليم دخول مفاوضات لحسم المشكلات المتعلقة بإنتاج النفط الخام من حقول الإقليم وتصدير.