إيران: الاتفاق مع أمريكا ليس وشيكا ولا بد أن يستمر برنامج التخصيب

رفض مسؤولون إيرانيون بارزون، اليوم الخميس، التكهنات بشأن اتفاق نووي وشيك مع الولايات المتحدة، وشددوا على أن أي اتفاق يتم إبرامه لا بد أن يرفع العقوبات ويسمح باستمرار البرنامج النووي.

وكتب وزير الخارجية عباس عراقجي في منشور عبر منصة إكس: "إن إيران صادقة بشأن حل دبلوماسي يخدم مصالح جميع الأطراف. لكن الوصول إلى هذه النقطة يتطلب اتفاقا يلغي كل العقوبات ويدعم الحقوق النووية الإيرانية، بما في ذلك التخصيب".

وقال علي شمخاني، مستشار للشؤون العسكرية والنووية للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، عبر منصة إكس، إن الرؤساء الأمريكيين السابقين كانوا "يتخيلون" تدمير البنية التحتية النووية لإيران، وحذر من أن إيران لديها دفاعات قوية و "خطوط حمراء واضحة".

وأضاف:"إن المحادثات تعزز التقدم، والمصالح والكرامة لا الإجبار أو الاستسلام".