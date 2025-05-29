فيدان وكالاس يبحثان مساعي إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الخطوات المتخذة في سبيل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين الخميس، بحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية.

وأفادت المصادر أن فيدان أطلع كالاس على تقييماته بخصوص الاجتماعات التي عقدها في روسيا مطلع الأسبوع، والزيارة التي يقوم بها حاليا إلى أوكرانيا.

وأجرى فيدان زيارة إلى روسيا يومي 26 و27 مايو الجاري، التقى خلالها رئيس البلاد فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف ومسئولين آخرين.

وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية للأناضول، الأربعاء، أن فيدان سيزور أوكرانيا الخميس، في زيارة تستمر ليومين.

وأضافت أن فيدان سيلتقي كبار المسئولين الأوكرانيين، وفي مقدمتهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء دنيس شميكال، ووزير الخارجية أندري سيبيها.

وفي 15 و16 مايو الجاري، استضافت إسطنبول مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بالتوصل إلى اتفاق على تبادل ألفي أسير بين البلدين.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.