الإدارة الأمريكية تستأنف ضد قرار محكمة فيدرالية بتجميد رسوم ترامب

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن يوم 9 سبتمبر 2019. تصوير: إرين سكوت - رويترز

• محكمة التجارة الدولية الأمريكية أصدرت الخميس قرارا يقضي بمنع تطبيق الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب

لجأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الاستئناف ضد قرار أصدرته محكمة فيدرالية، الخميس، يقضي بمنع تطبيق الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب.

وأصدرت محكمة التجارة الدولية الأمريكية، الخميس، قرارا يقضي بمنع تطبيق الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب.

وأعلنت المحكمة قرارها في إطار دعوى قضائية رفعتها بعض الشركات الخاصة وعدد من الولايات الأمريكية ضد الحكومة بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على واردات من دول أخرى.

وذكرت المحكمة في قرارها أن الرسوم القائمة على مبدأ المعاملة بالمثل تتجاوز الصلاحيات المخولة للرئيس بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية "IEEPA".

وأكدت المحكمة أن الدستور الأمريكي يمنح سلطة تنظيم التجارة وفرض الضرائب فقط للكونغرس، لافتة إلى أن قرارات الرسوم المطعون فيها سيتم إلغاؤها، ولن يُسمح بتطبيقها مستقبلاً بشكل دائم.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة ترامب استأنفت قرار المحكمة.

ومطلع أبريل أعلن الرئيس ترامب فرض رسوم جمركية قال إنها "متبادلة" على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة.