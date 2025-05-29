إجلاء جميع سكان مدينة كندية بسبب حريق غابات

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أمرت السلطات الكندية سكان إحدى المدن البالغ عددهم5 آلاف نسمة بالمغادرة بسبب اقتراب حرائق الغابات.



وتم إبلاغ سكان مدينة فلين فلون بمحافظة مانيتوتا يوم الأربعاء أن عليهم الفرار جنوبا مع مستلزماتهم الضرورية وأن يهدفوا إلى الخروج بحلول منتصف الليل.

وقد بدأ الحريق يوم الاثنين في مقاطعة ساسكاتشوان المجاورة واتسع نطاقه.

وكانت المدينة الواقعة في وسط كندا أرسلت بالفعل مرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المستشفى قبل اندلاع الحريق الذي كان يهدد المنطقة من الشمال.



ويمتد موسم حرائق الغابات في كندا من مايو حتى سبتمبر. وكان أسوأ موسم لحرائق الغابات على الإطلاق في عام 2023، عندما غطى الدخان الخطير معظم أنحاء أمريكا الشمالية لعدة أشهر.