فرنسا وإندونيسيا توقعان اتفاقيات لشراء مقاتلات وغواصات

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو الأربعاء، في إطار مواصلة ماكرون جولته التي تستمر أسبوعا في جنوب شرق آسيا، والتي تركز على تعزيز العلاقات الإقليمية في ظل مشهد عالمي يتسم باضطراب متزايد.



وكان ماكرون وصل، برفقة السيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون، إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا مساء الثلاثاء، في ثاني محطة من جولته بعد فيتنام، حيث وقع اتفاقا لبيع 20 طائرة من طراز "إيرباص" إلى هانوي.



ولدى وصوله، عبر ماكرون عن مشاعر ودية تجاه الرئيس الإندونيسي، واصفا إياه بالأخ و"الصديق العظيم".

وشهدت العلاقات العسكرية بين إندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وفرنسا نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، منذ تولي سوبيانتو منصب وزير الدفاع في عام 2019. والتقى الرئيسان في نوفمبر الماضي على هامش قمة مجموعة العشرين في البرازيل، حيث ناقشا خطط إندونيسيا لشراء طائرات مقاتلة وغواصات من فرنسا.



وفي يناير 2024، أبرمت إندونيسيا صفقة لشراء 42 مقاتلة فرنسية من طراز "داسو رافال"، على أن يتم تسليم أولى الطائرات في أوائل عام 2026. كما أعلنت البلاد عن شراء غواصتين فرنسيتين من طراز "سكوربين إيفولفد"، و13 رادارا من إنتاج شركة "تاليس" للتحكم الأرضي واعتراض الأهداف.

ومن المقرر أن يتم تركيب خمسة من أنظمة الرادار هذه في العاصمة الإندونيسية الجديدة، نوسانتارا.



وقال وزير الدفاع الإندونيسي شافري شمس الدين للصحفيين بعد استقبال ماكرون إن الزيارة تهدف إلى تعزيز "التعاون الدفاعي بين إندونيسيا وفرنسا".



وفي سابق أمس الأربعاء، استضاف سوبيانتو ماكرون وزوجته في مراسم رسمية في قصر مرديكا في جاكرتا، قبل أن يعقد الرئيسان اجتماعا ثنائيا.

وبعد الاجتماع، شهد الرئيسان توقيع أكثر من عشر اتفاقيات، من بينها خطاب نوايا بشأن شراء إندونيسيا أنظمة أسلحة استراتيجية، خاصة الطائرات المقاتلة والغواصات.