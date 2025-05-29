أوموريم يرفض تأكيد صفقة كونيا ويُلمّح إلى تغييرات قادمة في مانشستر يونايتد

رفض مدرب مانشستر يونايتد روبن أوموريم تأكيد صفقة التعاقد مع مهاجم وولفرهامبتون ماتيوس كونيا، وذلك رغم التقارير التي تفيد بأن النادي الإنجليزي وافق على دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والتي تبلغ 62.5 مليون جنيه إسترليني.

وجاءت تصريحات أوموريم عقب خسارة فريقه في المباراة الودية أمام نجوم آسيان في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث قال عند سؤاله عن الصفقة: "عليكم الانتظار حتى الموسم المقبل. هذه فرصتكم لتأخذوا الأمور من منظوركم، لكنني لن أؤكد شيئًا. لا توجد أخبار لدي الآن، سنرى، لكن بالتأكيد ستكون هناك بعض التغييرات".

وكان مانشستر يونايتد قد تقدم بعرض أولي تم رفضه الأسبوع الماضي، قبل أن يعود ويقرر تفعيل الشرط الجزائي في عقد كونيا.

ووفقًا للتقارير، فقد توصل اللاعب البرازيلي بالفعل إلى اتفاق شخصي مع الشياطين الحمر منذ بداية الشهر، يتضمّن ارتداء القميص رقم 10 الذي سيخلف به ماركوس راشفورد.

وتُعد صفقة كونيا جزءًا من خطة النادي لتجديد دماء الفريق في ظل التغييرات المنتظرة، خاصة بعد تراجع مستوى بعض اللاعبين البارزين، ورغبة الإدارة في العودة للمنافسة القوية محليًا وأوروبيًا.