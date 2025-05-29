أعلن البيت الأبيض عن أمله في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يضمن عودة جميع المحتجزين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، إن «المحادثات لا تزال مستمرة بشأن وقف إطلاق النار»، مؤكدة أنه «لا علم للبيت الأبيض حتى الآن بموافقة حركة حماس على المقترح المطروح».

وأكدت أن المبعوث الأمريكي ويتكوف والرئيس ترامب أرسلا مقترح وقف إطلاق النار لحماس بعد موافقة إسرائيل عليه.

ونشرت وكالة معا الفلسطينية النص الكامل لوثيقة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الخاصة بوقف النار في غزة، وتنص على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، مع ضمان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال هذه الفترة على أن تعيد حماس 10 محتجزين أحياء و18 جثة من قائمة الـ58 محتجزا التي بحوزتها، وسيتم إعادتهم في اليومين الأول والسابع من وقف إطلاق النار (5 محتجزين أحياء و9 جثث في كل مرحلة).

وسيبدأ إدخال المساعدات إلى قطاع غزة فور موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار، وسيتم إيصال المساعدات عبر قنوات يتم الاتفاق عليها، والتي تشمل الأمم المتحدة والهلال الأحمر في المقابل سيتوقف النشاط الهجومي الإسرائيلي خلال فترة وقف إطلاق النار، كما يتوقف النشاط الجوي وجمع المعلومات المخابراتية بواسطة الطائرات لمدة عشر ساعات يوميا أو 12 ساعة في الأيام التي يتم فيها إعادة المحتجزين.

وبعد كل مرحلة من مراحل إعادة المختطفين والجثث، سيتم إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وفي اليوم الأول لوقف إطلاق النار، تبدأ المفاوضات برعاية الوسطاء العرب لتنفيذ الاتفاق على الترتيبات اللازمة لضمان وقف دائم لإطلاق النار.

ويناقش الطرفان شروط إطلاق سراح المحتجزين المتبقين، والقضايا المتعلقة بإعادة انتشار الجيش الإسرائيلي وانسحابها، والترتيبات الأمنية طويلة الأمد في قطاع غزة، ومقترحات الطرفين بشأن اليوم التالي لانتهاء الحرب.

وأعلنت من جهتها، حماس في وقت سابق اليوم الخميس، أن قيادتها استلمت اقتراح ويتكوف الجديد وسوف تدرسه بمسئولية.