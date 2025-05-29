19 شهيدا في مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال وسط غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استُشهد 19 فلسطينيًا وأصيب آخرون بجروح، اليوم الخميس، في مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن 19 مواطنا على الأقل استشهدوا وأصيب آخرون بجروح في غارة للاحتلال استهدفت منزلا يعود لعائلة القريناوي شرق مخيم البريج.

وأضاف، أن مواطنا استُشهد إثر قصف الاحتلال منطقة قيزان النجار جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما انتشلت طواقم الإسعاف جثمان مواطن من منزل تعرض لقصف في عبسان الكبيرة شرق المدينة.

كما استُشهد مواطن بنيران قوات الاحتلال قرب مركز للمساعدات فيما يسمى بـ«محور موراج» جنوب غرب مدينة خان يونس.

وأشارت مصادر طبية، إلى استشهاد 37 مواطنا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم.