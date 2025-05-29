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تتسلم رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، جائزة شارلمان الدولية اليوم الخميس في مدينة آخن الألمانية.

وبحسب بيان صادر عن الجهة المانحة للجائزة، فإن جائزة هذا العام تذهب لرئيسة المفوضية الأوروبية تكريما "لدورها المحوري في الحفاظ على وحدة أوروبا وصمودها وقدرتها على العمل".

ويُقام حفل منح الجائزة في مبنى بلدية آخن، وهي مدينة عريقة تقع على الحدود مع بلجيكا وهولندا، وترتبط بالإمبراطور الأوروبي شارلمان خلال القرنين الثامن والتاسع الميلادي.

ومن بين المتحدثين خلال حفل التكريم، المستشار الألماني فريدريش ميرتس والعاهل الإسباني الملك فيليب السادس.

ودُعي إلى الحفل حوالي 700 ضيف، من بينهم حائزون سابقون على الجائزة، مثل رئيس وزراء لوكسمبورج السابق يان-كلود يونكر.

وبالتزامن مع الحفل، أُعلن عن تنظيم عدة مظاهرات صغيرة في وسط مدينة آخن، من بينها مظاهرات تتعلق بقانون سلاسل التوريد وأخرى ضد خطط تعزيز التسلح في الاتحاد الأوروبي وألمانيا.

ويمنح مواطنو آخن جائزة شارلمان منذ 75 عاما تقديرا لأصحاب الإنجازات الداعمة لأوروبا والوحدة الأوروبية.

ومن بين الحائزين على الجائزة العديد من الساسة، مثل رئيس الوزراء البريطاني الراحل ونستون تشرشل، والمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الأوروبية وبابا الفاتيكان الراحل فرنسيس.

وفي عام 2023 تم تكريم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والشعب الأوكراني بالجائزة.

وتتكون جائزة شارلمان الدولية من شهادة وميدالية ذهبية. وسُميت الجائزة باسم شارلمان، الذي امتدت إمبراطوريته الفرنجية لتشمل أجزاء كبيرة من أوروبا في أوائل العصور الوسطى، والذي يُشار إليه أحيانا باسم "أبو أوروبا".