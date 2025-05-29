وزير الاتصالات: مبادرة الرواد الرقميون لا تقتصر على خريجي الهندسة وعلوم الحاسب

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ مبادرة «الرواد الرقميون» تعد من المبادرات المهمة التي تدعم الجيل الحالي من الشباب الواعدين في قطاع التكنولوجيا.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الخميس، أنّ الاجتماع الأخير مع رئيس الجمهورية شهد استعراضًا للإجراءات التنفيذية للمبادرة والخطط المستقبلية لإطلاقها رسميًا.

وأكد الوزير أن المبادرة تأتي استجابة للحراك الكبير الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، مشيرًا إلى زيادة فرص العمل بمختلف تخصصات القطاع.

وأوضح أنّ المبادرة تستهدف فئات واسعة من الشباب من مختلف التخصصات، وليس فقط خريجي الهندسة أو علوم الحاسب، بل تشمل أصحاب المؤهلات المختلفة من سن 18 حتى 32 عامًا، مع التركيز على الرغبة والقدرة على التعلم.

وأوضح أن التسجيل للمبادرة مفتوح حاليًا، ويستقبل عددًا كبيرًا من المتقدمين الراغبين في العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأمس الأربعاء، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور عمرو سميح طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

وذكر المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع آخر المُستجدات المُتعلقة بمبادرة «الرواد الرقميون» (Digilians)، خاصة ما يتعلق بالإجراءات التنفيذية للالتحاق بالمبادرة، المُستهدف بدء العمل بها في شهر سبتمبر 2025.