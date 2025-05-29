 المرشح اليميني الخاسر في انتخابات رئاسة بولندا يرفض دعم أي من مرشحي الإعادة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المرشح اليميني الخاسر في انتخابات رئاسة بولندا يرفض دعم أي من مرشحي الإعادة


نشر في: الخميس 29 مايو 2025 - 6:45 ص | آخر تحديث: الخميس 29 مايو 2025 - 6:47 ص

رفض سلافومير مينتزن، المرشح اليميني المتطرف الذي احتل المركز الثالث في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في بولندا، اليوم الأربعاء، الإعلان عن دعمه لأي من المرشحين الإثنين في جولة الإعادة التي ستجرى في نهاية هذا الأسبوع.

وقال رجل الأعمال (38 عاما) في مقطع فيديو نشر على قناته على موقع يوتيوب قبيل الانتخابات المقررة يوم الأحد المقبل "صوتوا وفقا لضميركم".

وحصل مينتزن على 15% في الجولة الأولى التي أجريت في 18 مايو/أيار كمرشح لحزب الكونفدرالية اليميني المتطرف. وحل رافائيل ترزاسكوفسكي، من الائتلاف المدني الذي يقوده رئيس الوزراء دونالد توسك، في المركز الأول بنسبة 36ر31% بينما جاء كارول ناوروكي من حزب القانون والعدالة القومي في المركز الثاني بنسبة 54ر29% .

وتظهر استطلاعات الرأي تقدم ترزاسكوفسكي، وهو عمدة وارسو، على نووركي بفارق ضئيل.


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