ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، نظم "أتوبيس الفن الجميل" التابع للإدارة العامة لثقافة الطفل، جولة ثقافية ميدانية إلى منطقة مصر القديمة التراثية، لعدد من أطفال مكتبة السلام بعين شمس، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى تنمية وعي النشء.

نُفذت الجولة تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتضمنت زيارة عدد من المعالم الأثرية البارزة بالمنطقة، بدأت بالكنيسة المعلقة، مرورًا بحصن بابليون وكنيسة مار جرجس، حيث رافقت الأطفال الآثارية شهد حسني، وقدمت شرحًا وافيًا عن تاريخ المنطقة وتعاقب الحضارات عليها، مؤكدةً على النموذج الفريد لتعايش المصريين باختلاف دياناتهم عبر العصور.

وتخللت الجولة ورشة حكي بعنوان "الرياضة وأثرها في حياتنا"، قدمتها الفنانة يمنة حسين، ناقشت خلالها مع الأطفال أهمية ممارسة الرياضة، وتأثيرها الإيجابي على الصحة العامة، إلى جانب دورها في تهذيب النفس وتحقيق التوازن السلوكي.

كما شهدت الجولة محاضرة تثقيفية بعنوان "التلوث البيئي: الأسباب والحلول"، قدّمتها الدكتورة مي سمير، مدير إدارة التوعية الجماهيرية بوزارة البيئة، وتناولت خلالها أبرز مصادر التلوث البيئي، وآثاره السلبية على صحة الإنسان والكائنات الحية، مع التركيز على مشكلة المخلفات، مشيرةً إلى أهمية إعادة التدوير، واستخدام المخلفات في إنتاج الأسمدة والمنتجات البلاستيكية كحلول عملية فعّالة.

واختُتمت الجولة بزيارة كنيسة أبي سرجة ومسجد عمرو بن العاص، حيث أُقيمت ورشة للفنون التشكيلية بعنوان "من وحي المكان"، قدمتها الفنانة غادة عبد النبي، عبّر خلالها الأطفال برسوماتهم عن المشاهد والمعالم التي شاهدوها خلال الجولة.

تأتي هذه الجولة ضمن أنشطة الإدارة العامة لثقافة الطفل، برئاسة الدكتورة جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة الدكتورة حنان موسى، بهدف تعريف الأطفال بالمعالم الأثرية والتراثية، وتنمية روح الاستكشاف والمعرفة لديهم.