 فيلم نجوم الساحل يتذيل قائمة الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر - بوابة الشروق
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فيلم نجوم الساحل يتذيل قائمة الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر


نشر في: الخميس 29 مايو 2025 - 12:48 م | آخر تحديث: الخميس 29 مايو 2025 - 12:48 م

حقق فيلم "نجوم الساحل"، أمس 10 آلاف جنيه، ليحتل بذلك المركز الرابع والأخير بين الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر، ويصل إجمالي ما حققه بعد 8 أسابيع عرض، إلى 14 مليونا و917 ألف جنيه، بما يوازي 118 ألفا و228 تذكرة.

العمل من تأليف محمد جلال، وشاركه الكتابة كريم يوسف، وإخراج رؤوف السيد، ويشارك في بطولته أحمد داش ومايان السيد، بمشاركة علي صبحي، وأحمد عبد الحميد، وعلي السبع، ومالك عماد، وتميمة حافظ، ومغني الراب فليكس في أولى تجاربه التمثيلية، بالإضافة لمشاركة عدد من ضيوف الشرف.

فيما تدور أحداثه حول قصة حب تجمع بين شاب وفتاة، حيث يقرر الشاب السفر إلى الساحل الشمالي رفقة صديقه لمقابلتها، في محاولة للوصول لحبيبته، فتدور هناك عدد من المفارقات غير المتوقعة.

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