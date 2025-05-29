دشنت السعودية، مشروع "الروبوت الجراحي"، استعدادا لموسم الحج الذي ينطلق خلال أيام قليلة، وذلك بعد نحو أسبوع من تدشين "روبوت الإفتاء" للإجابة عن أسئلة الحجاج.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن وزير الصحة فهد الجلاجل، دشن الخميس، "مشروع الروبوت الجراحي، خلال زيارة تفقدية إلى مدينة الملك عبدالله الطبية، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، للوقوف على جاهزية الخدمات الصحية في المشاعر المقدسة".

ويأتي التدشين بحسب الوكالة، في "إطار استعدادات الوزارة لموسم حج 1446هـ، وحرصها على توفير رعاية صحية عالية الجودة لضيوف الرحمن، انسجامًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، ضمن رؤية 2030، التي تسعى إلى تعزيز جودة الحياة وتقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة لضيوف الرحمن".

ويعد مشروع الروبوت الجراحي، من "أحدث التقنيات الطبية لإجراء العمليات الدقيقة والمعقدة في مجالات جراحة الصدر، والمسالك البولية، وأورام الرحم، والأمعاء، والمستقيم"، وفق "واس".

وبحسب المصدر ذاته يتميّز الروبوت الجراحي "بدقته العالية وتقليل الحاجة للتدخل الجراحي البشري، ويُدار بأيدي جراحين سعوديين مؤهلين، بما يعكس كفاءة الكوادر الوطنية، ويسهم في تقليل فترة التعافي، وتعزيز سلامة المرضى، ورفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى".

وقبل نحو أسبوع، دشنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي "روبوت منارة الحرمين"، لإجابة السائلين في المسجد الحرام بنسخته الثانية؛ لمواكبة التحولات الرقمية الذكية، وتعزيز التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، لإثراء تجربة حجاج بيت الله الحرام إيمانيًا.

وجرى تصميم الروبوت ليكون مرجعًا ذكيًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي للإجابة على الأسئلة والاستفسارات الشرعية، من خلال قاعدة بيانات محوكمة متكاملة، مع خدمة التواصل المباشر مع المفتين عبر مكالمة فيديو، إذا لم يكن السؤال مخزنًا مسبقًا.

ويتميز الروبوت الذي جرى تحديثه بتصميم مستوحى من الزخارف الإسلامية التي تعكس روح وجمال العمارة الإسلامية الثرية في الحرمين الشريفين، بحسب (واس).

وفي وقت سابق الخميس، ذكرت المديرية العامة للجوازات السعودية، في منشور عبر حسابها بمنصة إكس، أن إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من الخارج عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، بلغ مليونا و255 ألفا و199حاجا، حتى نهاية الأربعاء.

وبلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية مليون و186 ألفا و810 حجاج، فيما بلغ القادمون عبر المنافذ البرية 63 ألفا و301 حاجا و5 آلاف و88 حاجا، وفق المصدر ذاته.

وفي العام الماضي (1445هـ/ 2024) بلغ عدد الحجاج مليونا و833 ألفا و164 حاجا وحاجة بينهم 221 ألفا و854 من داخل المملكة، بحسب وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، الذي أكد في تصريحات منتصف يونيو 2024 أن حجاج الخارج قدموا من أكثر من 200 دولة.

ويبدأ موسم الحج في 4 يونيو المقبل، ولـ6 أيام، وذلك بعدما أعلنت السعودية في بيان للمحكمة العليا، الثلاثاء، رؤية هلال شهر ذي الحجة (شهر الحج) وأن الوقوف بيوم عرفة الركن الأعظم بالفريضة سيكون في 5 يونيو المقبل، على أن يكون أول أيام عيد الأضحى في اليوم الذي يليه.