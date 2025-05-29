رئيس الوزراء اللبناني: تقدم نحو 80% من أجل نزع السلاح في الجنوب

قال رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، مساء أمس، إن الدولة وحدها هي من تحتكر السلاح في جميع أراضي البلاد. مؤكدا أن الحكومة حققت ما يقارب 80 في المئة من أهدافها في نزع السلاح في الجنوب".

وأضاف سلام في حديث مع وسائل إعلام أمريكية: "لا نريد وضع البلاد على مسار الحرب الأهلية ولكننا ملتزمون بتوسيع سلطة الدولة وتعزيزها".

كانت تقارير إعلامية نقلت معلومات عن اضطرار حزب الله التنازل عن السيطرة الأمنية بعدة مناطق"، حيث فوجئت أمريكا وإسرائيل بتقدم الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله.

كان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أكد في تصريحات سابقة إن "الحزب سيتجاوز التحديات بفضل مشروع المقاومة"، متابعا أن "السلاح هو من أجل مقاومة الكيان الغاصب الإسرائيلي ولا علاقة له بالداخل اللبناني".

وأوضح قاسم: "سنعمل وفق مشروعنا الوطني في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله"، مضيفا: "الثابت هو المبادئ التي تأسس عليها "حزب الله" وأولوية المقاومة وكل الطرق لتحقيق الثوابت بالاستفادة مما حصل في معركتي الإسناد و"أولي البأس" قابلة للنقاش والتعديل بحسب نتائج التقويم".