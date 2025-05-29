دعا عدد من ألمع الشخصيات في بريطانيا، مثل المغنية دوا ليبا والمذيع الرياضي جاري لينكر والممثل بينديكت كومبرباتش، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، لتعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل، في ظل استمرار الحرب في غزة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الخميس، أن أكثر من 300 شخصية معروفة، تشمل ممثلين وموسيقيين وناشطين وغيرهم، بعثوا برسالة مفتوحة لدعوة رئيس الوزراء لاتخاذ إجراءات فورية لوقف مشاركة المملكة المتحدة في الفظائع التي ترتكب في غزة".

وإلى جانب تعليق مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، دعت المجموعة ستارمر، إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة؛ لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتعهد لأطفال غزة بأنه سيتوسط من أجل "وقف إطلاق نار فوري ودائم".

ويضُم الموقعون، على الرسالة لينكر "64 عاما"، الذي تخلى عن تقديم برنامج "مباراة اليوم" لكرة القدم في وقت سابق الشهر الجاري، إثر جدل بشأن منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كانت تتعلق بالحرب في غزة.