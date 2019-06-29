إيطاليا تعتقل قبطان سفينة إنقاذ مهاجرين في ميناء لامبيدوزا

اعتقلت الشرطة الإيطالية، اليوم السبت، قبطان سفينة إنقاذ مهاجرين بعد أن رست في ميناء جزيرة (لامبيدوزا) الإيطالية.

وذكر راديو (مونت كارلو ) الدولي، أن السفينة (سي ووتش 3) التي ترفع العلم الهولندي، وتديرها مؤسسة (سي ووتش) الخيرية الألمانية ظلت تبحر في المياه منذ أكثر من أسبوعين، وعلى متنها 40 مهاجرا أفريقيا تم إنقاذهم.

وكانت إيطاليا قد استقبلت - أمس الجمعة - مهاجرين اثنين كانا على متن سفينة (سي ووتش 3) الإغاثية الألمانية لأسباب صحية، لينخفض أعداد المهاجرين على متن السفينة التي ترفض إيطاليا إنزالهم إلى 40 مهاجرا.

يذكر أن تلك الأزمة هي أحدث الأزمات الناشبة بين السفينة الإغاثية ووزير الداخلية الإيطالي المناهض للمهاجرين، حيث تتهم الحكومة الشعبوية الإيطالية سفينة (سي ووتش 3) بالمساهمة في تهريب المهاجرين، بينما يحث الاتحاد الأوروبي إيطاليا على إنزالهم.