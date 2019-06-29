سي إن إن: توقف حركة الطيران بمطار في ولاية نيو جيرسي الأمريكية نظرًا لحالة طوارئ

أفادت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية السبت، بأن مطار "نيوآرك ليبرتي الدولي" بولاية نيوجيرسي الأمريكية شهد توقفا لجميع الرحلات الجوية بشكل كامل نظرًا لما وصفته بـ"بحالة طوارئ في المطار".

ونقلت القناة عن أحد الركاب إفادته بأن المطار يتعامل بشكل طارئ مع طائرة قامت بهبوط اضطراري دون أن تشير القناة إلى مزيد من التفاصيل في هذا الصدد في الوقت الحالي، إلا أنها أكدت تواصلها مع إدارة الطيران الفيدرالية للحصول على معلومات تتعلق بالأمر.

وتأتي هذه الواقعة في الوقت الذي يخطط له العديد من المواطنين الأمريكيين للسفر خلال عطلة نهاية الأسبوع، والذي سيكون لها تأثير على حركة الطيران.