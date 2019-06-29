حماية المستهلك تضبط 37 مخالفة في حملة تموينية بمدينة بني سويف

استعرض المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، تقرير لجنة حماية المستهلك، والتي تختص بتحقيق الانضباط في السوق ومنع التلاعب والغش التجاري وضبط السلع المخالفة أومنتهية الصلاحية والحيلولة دون احتكار السلع التموينية والأساسية، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين.

وتبين من التقرير، أن اللجنة شنت الأربعاء الماضي حملة تموينية بمدينة بني سويف، تمكنت خلالها من تحرير 37 مخالفة متنوعة شملت: 13 مخالفة خاصة بالمخابز (نقص وزن، إنتاج خبز غيرمطابق،عدم الاحتفاظ بميزان حساس،عدم الإعلان عن مواعيد العمل، عدم إعطاء بون)، و11 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و9 مخالفات لعدم وجود شهادات صحية، و2 مخالفة لإدارة منشأة بدون ترخيص ، ومخالفة لعدم إمساك دفاتر تجارية لمحل صاغة، ومخالفة لعدم تغطية اللحوم بالشاش.