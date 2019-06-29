الرئيس العراقي يؤكد ضرورة تعزيز السلم والأمن في المنطقة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح السبت أن بلاده حريصة على إدامة التواصل والمشاورات مع مجلس الأمن الدولي لتعزيز السلم والأمن في المنطقة.

وقال صالح، خلال استقباله اليوم الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي منصور العتبي وعددًا من أعضاء مجلس الأمن إن "العراق يسعى لممارسة دوره على الصعيدين الإقليمي والدولي، والمساهمة في الجهود البناءة لترسيخ الاستقرار، ورغبته الجادة في تسوية المسائل الدولية بالطرق السياسية عبر تشجيع الحوار بين الاطراف كافة".

وشدد على أهمية الحفاظ على سيادة العراق وسلامة أمنه ووحدته إزاء التحديات والأزمات التي تشهدها الساحة الإقليمية، وأن العراقيين انتصروا على الإرهاب وحرروا مدنهم، وأمامهم مهام كبيرة للحفاظ على وحدته وتحقيق ازدهاره، وهذا لن يتحقق دون مساندة وعون المنظمات الأممية والدولية والإشقاء والأصدقاء".

وعبر الرئيس الدوري لمجلس الأمن، عن دعمه والمنظمة الدولية للشعب العراقي وحكومته وسيادته، والإشادة بالسياسية المتوازنة التي ينتهجها العراق، والحرص على الالتزام بمقررات مجلس الأمن مما يدلل على صحة مساره السياسي وانفتاحه على المحيط الإقليمي والدولي.

واستعرض الرئيس العراقي مع الوفد آخر مستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على الصعيدين الاقليمي والدولي وأازمات المنطقة، وضرورة العمل المشترك لإنهاء الأزمات والتوترات.