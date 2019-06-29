برهم صالح: العراق يحرص على التواصل والمشاورات مع مجلس الأمن لتعزيز السلم والأمن في المنطقة

أكد رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم السبت، أن العراق حريص على إدامة التواصل والمشاورات مع مجلس الأمن الدولي لتعزيز السلم والأمن في المنطقة.

وقال الرئيس العراقي، خلال لقائه الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي منصور العتبي وعدد من أعضاء مجلس الأمن - وفقا لوكالة الأنباء العراقية - إن العراق يسعى لممارسة دوره على الصعيدين الإقليمي والدولي، والمساهمة في الجهود البناءة لترسيخ الاستقرار، ورغبته الجادة في تسوية المسائل الدولية بالطرق السياسية عبر تشجيع الحوار بين الأطراف كافة، مؤكدا أهمية الحفاظ على سيادة العراق وسلامة أمنه ووحدته إزاء التحديات والأزمات التي تشهدها الساحة الإقليمية.

وأضاف صالح أن العراقيين انتصروا على الإرهاب وحرروا مدنهم وأمامهم مهام كبيرة للحفاظ على وحدته وتحقيق ازدهاره، وهذا لن يتحقق دون مساندة وعون المنظمات الأممية والدولية والأشقاء والأصدقاء.

بدوره، عبر الرئيس الدوري لمجلس الأمن عن دعمه والمنظمة الدولية للشعب العراقي وحكومته، مشيداً بالسياسية المتوازنة التي ينتهجها العراق والحرص على الالتزام بمقررات مجلس الأمن مما يدلل على صحة مساره السياسي وانفتاحه على المحيط الإقليمي والدولي.

واستعرض الرئيس العراقي مع الوفد آخر مستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي وأزمات المنطقة، وضرورة العمل المشترك لإنهاء الأزمات والتوترات.