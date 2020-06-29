فقدان14 شخصا بعد غرق قارب صيد فلبيني 

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مانيلا - (د ب أ)

أعلن خفر السواحل في الفلبين اليوم الاثنين فقدان 14 شخصا بعد غرق قارب صيد فلبيني بالمياه الغربية للبلاد إثر اصطدامه بسفينة شحن مسجلة في هونج كونج.

وقال ارماند باليلو المتحدث باسم خفر السواحل إن الحادث وقع يوم الأحد قبالة بلدة مامبوراو في مقاطعة اوكسيدنتال ميندورو على بعد 160 كيلومترا جنوب غربي مانيلا.

وأضاف باليلو أنه تم إرسال فرق بحث وإنقاذ للبحث عن 12 صيادا وراكبين كانوا على متن قارب الصيد ليبرتي 5.

وأضاف أن القارب ليبرتي 5 كان في طريقه إلى ميناء الأسماك في نافوتاس سيتي بالعاصمة مانيلا، عندما اصطدم بسفينة الشحن إم.في فيينا وود.