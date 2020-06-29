قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن مصر أصبحت الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تنتج الأدوية التي تستخدمها في علاج مرضى فيروس كورونا.



وأضاف «حسني» في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس الأحد، أن بعض الأدوية مازالت تحت التجارب السريرية، مشيرًا إلى أنه في خلال أسابيع قليلة سيتم إنتاج دواء مصري فعال في علاج كورونا.



وأكد أن الدواء الذي من المقرر إنتاجه في مصر، بفكر مصري خالص وتجارب سريرية مصرية، معبرًا عن تفاؤله بأن مصر قادرة على المرور من أزمة وباء كورونا قريبًا.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، و81 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 65 ألفًا و188.



وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 17 ألفًا و539 حالة.

