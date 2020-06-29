الإمارات تشترط إجراء فحص كورونا لعودة حاملي الإقامات السارية المتواجدين بالخارج

أعلنت الإمارات قائمة إشتراطات للحصول على الموافقة المرتبطة بعودة المقيمين من حملة الإقامات السارية المتواجدين خارج الدولة ابتداء من الأول من يوليو.

وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات في بيان مساء الأحد إن القائمة الجديدة تلزم حملة الإقامات الراغبين في العودة إجراء الفحص المسبق لفيروس كورونا.

كما اشترطت الا تتجاوز صلاحية نتيجة الفحص 72 ساعة قبل موعد إقلاع الطائرة، وسيتعذر على الأشخاص الصعود إلى الطائرة بدون الحصول على الموافقة المرتبطة بثبوت خلوه من الفيروس.

وذكرت انه "تم التعاقد مع مختبرات رائدة ومعتمدة في 106 مدن في 17 دولة كمرحلة أولى لإجراء الفحوص للقادمين، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن مختبرات إضافية في 19 مدينة في 8 دول في المرحلة الثانية، بينما تضم المرحلة الثالثة 150 مختبرا في 31 دولة.

وأشارت إلى أنه سيتم إجراء فحوصات "كورونا" للقادمين فور وصولهم لأراضي الدولة الذين لا تتوفر لديهم مختبرات معتمدة في الدول التي قدموا منها.

كما تنص قائمة الاشتراطات على الالتزام بالحجر المنزلي أو الصحي لمدة 14 يوما مع تحمل التكاليف المترتبة على إجراء الفحص أو الحجر المعتمد في حال عدم وجود سكن متوافق مع الاشتراطات الصحية للحجر، بالإضافة إلى وجوب استخدام إحدى التطبيقات الخاصة بأنظمة التتبع المعتمدة بهدف متابعة الحالة الصحية حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع.

وقال البيان أن هذه القائمة تأتي في إطار مبادرة عودة المقيمين المتواجدين في الخارج من أصحاب الاقامات السارية والتي أطلقتها دولة الإمارات في وقت سابق، واستكمالاً للجهود التي قامت بها الدولة في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة فيروس كورونا، ولدعم التوجه نحو تفعيل برنامج تخفيف القيود التدريجي المزمع تنفيذه خلال الفترة القادمة.