تايلاند تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا وتمدد حالة الطوارئ

سجلت تايلاند سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ولم تسجل أي وفيات ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و169 حالة توفي منها 58.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19، قوله إن الإصابات الجديدة تم اكتشافها في الحجر الصحي لمواطنين تايلانديين عائدين من الهند والولايات المتحدة.

وأضاف ويسانويوتين أنه مع ذلك لا يمكن للبلاد تخفيض حذرها لأن حالة واحدة وافدة أو اكتشاف ثلاث حالات مثل اليوم يمكن أن يؤدي إلى تفشي المرض محليًا.

في السياق ذاته، أعلن مركز إدارة جائحة كورونا في تايلاند، تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر آخر، حيث من المفترض أن تنتهي غدا الثلاثاء.