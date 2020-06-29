الرئيس عون يبحث مع حاكم مصرف لبنان الوضع النقدي في البلاد

بحث الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الإجراءات التي يتخذها المصرف لمعالجة الوضع النقدي في البلاد، حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" .

ويشهد لبنان احتجاجات وقطعا للطرق بشكل يومي بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية.

يذكر أن سعر صرف الدولار لامس يوم الجمعة الماضي حد الـ 7500 ليرة لبنانية في السوق السوداء، فيما كانت نقابة الصرافين حددت سعره اليوم ب 3850 ليرة.

وكان مجلس الوزراء اتخذ خلال جلسة استثنائية عقدها في 12 يونيو الحالي برئاسة الرئيس عون تدبيراً لخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية يقضي بأن يبدأ مصرف لبنان بضخ الدولار في الأسواق وتقوم نقابة الصرافين بتحديد سعره صباح كل يوم، ولكن الأمر لم ينجح.

وقال رئيس الحكومة حسان دياب خلال جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس الماضي إن مصرف لبنان، هو المسؤول عن سعر صرف الدولار، طالبا منه مصارحة الحكومة إذا لم يكن قادرا على تسوية وضع سعر الصرف .