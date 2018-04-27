 الأرصاد: استمرار موجة الحر حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل -فيديو - بوابة الشروق
الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تجريم الاغتصاب الزوجي؟
النتـائـج تصويت

الأرصاد: استمرار موجة الحر حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل -فيديو

نور رشوان:
نشر في: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 10:32 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 10:32 ص

توقعت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل.

وقالت شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الثلاثاء، إنه لا يوجد انخفاض في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل، مشيرة إلى استمرار معدلات الرطوبة المرتفعة أيضًا وهو ما يؤدي إلى زيادة الشعور بحرارة الطقس.

وأوضحت أن الموجة شديدة الحرارة الحالية ترجع إلى تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، والذي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك