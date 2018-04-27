الأرصاد: استمرار موجة الحر حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل -فيديو

توقعت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل.

وقالت شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الثلاثاء، إنه لا يوجد انخفاض في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل، مشيرة إلى استمرار معدلات الرطوبة المرتفعة أيضًا وهو ما يؤدي إلى زيادة الشعور بحرارة الطقس.

وأوضحت أن الموجة شديدة الحرارة الحالية ترجع إلى تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، والذي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.