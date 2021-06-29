روسيا تسجل حصيلة قياسية للوفيات اليومية بكورونا

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أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الثلاثاء، تسجيل 652 حالة وفاة و 20616 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفقا لوكالة "تاس" الروسية فإن هذا هو أعلى عدد يومي للوفيات يتم تسجيله في روسيا منذ ظهور فيروس كورونا بها.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى خمسة ملايين و493557 إصابة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 134545 حالة.

وتعافى 14697 من الإصابة خلال اليوم الماضي، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى أربعة ملايين و984037 شخصا.