تريزيجيه: صلاح أسطورة ومن أفضل 3 لاعبين في العالم

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يرى محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، أن محمد صلاح، لاعب ليفربول، من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وقال تريزيجيه في حوار لقناة الأهلي: «صلاح يعتبر أسطورة كبيرة من أساطير كرة القدم المصرية».

وأضاف: «الجميع في انجلترا يقدر حجم محمد صلاح وبالنسبالي هو من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وهو أمر يدعو للفخر».

وأكمل تريزيجيه: «صلاح يجدد طموحات كل اللاعبين وهو بالفعل أسطورة كبيرة ونتعلم منه، يعرف دائما يفصل بين ضغوطاته وأحلامه دائما تتجدد».