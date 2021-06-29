تريزيجيه: صلاح أسطورة ومن أفضل 3 لاعبين في العالم

يرى محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، أن محمد صلاح، لاعب ليفربول، من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.
وقال تريزيجيه في حوار لقناة الأهلي: «صلاح يعتبر أسطورة كبيرة من أساطير كرة القدم المصرية».
وأضاف: «الجميع في انجلترا يقدر حجم محمد صلاح وبالنسبالي هو من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وهو أمر يدعو للفخر».
وأكمل تريزيجيه: «صلاح يجدد طموحات كل اللاعبين وهو بالفعل أسطورة كبيرة ونتعلم منه، يعرف دائما يفصل بين ضغوطاته وأحلامه دائما تتجدد».