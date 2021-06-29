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تريزيجيه: صلاح أسطورة ومن أفضل 3 لاعبين في العالم

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 1:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 1:21 ص

يرى محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، أن محمد صلاح، لاعب ليفربول، من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وقال تريزيجيه في حوار لقناة الأهلي: «صلاح يعتبر أسطورة كبيرة من أساطير كرة القدم المصرية».

وأضاف: «الجميع في انجلترا يقدر حجم محمد صلاح وبالنسبالي هو من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وهو أمر يدعو للفخر».

وأكمل تريزيجيه: «صلاح يجدد طموحات كل اللاعبين وهو بالفعل أسطورة كبيرة ونتعلم منه، يعرف دائما يفصل بين ضغوطاته وأحلامه دائما تتجدد».


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