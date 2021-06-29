«العلمين الجديدة» الوجهة السياحية الأبرز فى المنطقة

تتشابه العلمين الجديدة مع العاصمة الادارية فى ضخامة الانشاءات والمكونات من ابراج ايقونية والمراكز التجارية والاحياء السكنية والتى تجعلها من افضل المدن السياحية ليس فقط فى مصر ولكن فى المنطقة، وكان الاعلان عن تدشين المرحلة الأولى للمدينة فى مارس 2018 ومنذ ذلك التاريخ بلغ حجم الانفاق على المدينة نحو 65 مليار جنيه.

تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة 49 ألف فدان ويبلغ عدد السكان المُستهدف حوالى 2 مليون نسمة، وتعد الابراج هى الابرز فى المدينة وأهم مدن الجيل الرابع.

ويجرى حاليا تنفيذ 15 برجا فى المنطقة الشاطئية للمدينة، والمخطط الانتهاء منها وتسليم الوحدات فى 30 ديسمبر 2021، بخلاف ثلاثة ابراج تم إسنادها مؤخرا لصالح إحدى شركات المقاولات، وخلال ابريل الماضى انتهى العمل بالهيكل الخرسانى لأعلى وأكبر برج فى افريقيا وحوض البحر الابيض المتوسط والذى يقع فى المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة بارتفاع 190 مترا مربعا ومساحة بنائية 275000 متر مربع.

ووقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مطلع العام الجارى وشركة «cscec» الصينية عقد مشروع تصميم وتنفيذ 5 أبراج سكنية بمدينة العلمين الجديدة، يتكون المشروع من 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 مترا (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهرا، وعدد ( 2) أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف متر مربع، بالاضافة إلى برجين مكونين من 54 طابقا للبرج، بإجمالى مساحة بنائية 314 ألف متر تشمل كبائن بمساحة 2500 متر مربع لكل برج.

وبخلاف مشروعات الابراج، وتشمل المشروعات السكنية فى مدينة العلمين الجديدة، مشروع عمارات سكن مصر بعدد 128 عمارة تضم 4056 وحدة سكنية، 35 عمارة اسكان متميز بعدد 8064 وحدة سكنية، 40 عمارة بمنطقة داون تاون اسكان فوق المتميز بعدد 1320 وحدة، الحى اللاتينى ويقام على مساحة 404 فدادين ويضم 6 مناطق، منطقة (1) 66 فدانا، منطقة (2) 57 فدانا، منطقة (3) 51 فدانا، منطقة (4) 50 فدانا، منطقة (5) 86 فدانا، منطقة (6) 93 فدانا، ويضم المشروع 12 الف وحدة سكنية على الطراز المعمارى الرومانى والاغريقى القديم

ويبلغ متوسط عدد الأدوار بالمبانى التى سيتم تنفيذها فى «الحى اللاتينى»، (أرضى + 4 أدوار ــ أرضى + 7 أدوار) بالإضافة إلى المبانى والمشروعات الخدمية.

وتضم مشروعات المرحلة الأولى للمدينة بخلاف السكنى والابراج، تنفيذ جامعة العلمين الدولية بعدد 13 كلية ومبنى لسكن الطلبة وهيئة التدريس والإدارة والمكتبية.