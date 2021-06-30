 تونس: تأجيل موعد انطلاق مهرجان قرطاج الدولي - بوابة الشروق
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تونس: تأجيل موعد انطلاق مهرجان قرطاج الدولي

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 11:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 11:56 م

أعلنت وزارة الشؤون الثقافية التونسية، تأجيل موعد انطلاق مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ56 إلى أغسطس المقبل.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء- أن الهيئة المنظمة للمهرجان اتخذت هذا القرار تفاعلًا مع الإجراءات الصحية المتخذة من قبل رئاسة الحكومة التونسية واللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وتماشيًا مع قرارات وزارة الشئون الثقافية في تفاعلها مع الارتفاع الكبير لعدد الإصابات بالفيروس في البلاد وخارجها، وحفاظًا على السلامة الصحية للجمهور، مشيرة إلى أن هذه القرارات تبقى مرتبطة بتطورات الوضع الصحي في تونس.

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