 وفاة الملياردير أنسي ساويرس والد نجيب وسميح عن عمر ناهز 91 عاما - بوابة الشروق
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وفاة الملياردير أنسي ساويرس والد نجيب وسميح عن عمر ناهز 91 عاما


نشر في: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 11:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 يونيو 2021 - 11:54 ص

توفي صباح اليوم الثلاثاء، الملياردير أنسي ساويرس، والد رجلي الأعمال نجيب وسميح ساويرس، عن عمر ناهز 91 عاما.

قال الدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة، عبر صفحته بفيسبوك، إن رجل الأعمال أنسي ساويرس، عميد عائلة ساويرس في مصر توفى.

وولد أنسي ساويرس، في 14 أغسطس 1930، وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950، ويعد مؤسس ورئيس مجموعة أوراسكوم، وبدأ حياته في سوق المال والأعمال عبر شركة مقاولات اسمها «أنسي ولمعي» كان نشاطها يتمثل في تمهيد الطرق وحفر ترع الري، إلا أنها تم تأميمها جزئيا عام 1961، ثم كليا وبقي ساويرس على رأسها خمسة سنوات قبل أن يهاجر إلى ليبيا سنة 1966، وعمل هناك أيضا في المقاولات قبل أن يرجع إلى مصر في منتصف السبعينيات.

وأسس الراحل في عام 1976، شركة «أوراسكوم للمقاولات العامة والتجارة» والتي أصبحت في ما بعد تسمى أوراسكوم للصناعات الإنشائية، وتوسع نشاط شركته في الثمانينات والتسعينات، ليشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر وخدمات الهاتف المحمول، ولتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية.


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